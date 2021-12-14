(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - قالت مجموعة فنادق Federalberghi إن أكثر من 14 مليون إيطالي سيسافرون خلال عطلة عيد الميلاد.



وأضافت أن هذا يمثل انخفاضا بنسبة 19.9٪ مقارنة بعام 2019.



وأشارت Federalberghi إن حوالي 10.454 مليون سيسافرون في يوم عيد الميلاد ، مع بقاء 94.6 ٪ داخل الحدود الإيطالية.



انخفض عدد المغادرين في العام الجديد بنسبة 48.2٪ إلى 4.4 مليون ، منهم 97٪ سيبقون في إيطاليا.



وجدير بالذكر أن إجمالي حجم الأعمال خلال فترة الأعياد سينخفض بنسبة 19.6٪. (أنسامد).



