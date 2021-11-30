مدينة الله والرجال.. مهندسين معماريين يترجمون رؤية دانتي

(أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - لولا الحرب العالمية الثانية لحظت روما بالنصب التذكاري الخاص بالشاعر الاعلي صاحب الكوميديا الالهية دانتي الذي صمم في نهاية الثلاثينيات عن طريق الإمبراطورية بواسطة المهندسين المعماريين امبرتو تيراني وبيترو لينيري.



لم يتحقق الحلم بسبب اندلاع الحرب الا ان هذه الرؤية الطموحة كانت مجسدة في قلب رائعته " مدينة الله..مدينة الانسان" يستقبل قصر دوكالي حتي 27 مارس 2022 أعمال مائة من المهندسين المعماريين الإيطاليين المعاصرين الذين قاموا بترجمة و اعادة تفسيرافكار دانتي على ورق تحفة الشاعر الفلورنسي.



يشيرالفنانون إلى أن موقع المعرض نفسه ، الذي تم بناؤه لـ فيديريكو دي مونتفيلترو في النصف الثاني من القرن الخامس عشر ، هو المكان الذي تُعيد فيه العمارة قيمته الرمزية ، أكثر من أي مكان آخر ، وحيث تُتجسد قيم عصر النهضة. (أنسامد).



