إيطاليا:أوفيزي يقدم عرضا لأعمال فنية للأطفال من روما القديمة

(أنسامد) - نوفمبر 25 - روما - تقدم معارض أوفيزي عرضا أثريا خاصا بالأطفال يضم 30 عملا فنيا أثريا، بينهم منحوتات، في شكل ألعاب، تعود إلى آلاف السنين الماضية من الإمبراطورية الرومانية القديمة.



العرض الذي يحمل عنوان "مناسب للأطفال، منشأ في روما القديمة"، انطلق في 23 نوفمبر الجاري ومن المقرر أن يستمر حتى 24 أبريل من الشهر المقبل، حيث يصف مختلف اللحظات المعيشية للأطفال في الإمبراطورية الرومانية، عبر التماثيل والمقابر والألعاب اليومية، المتعلقة بمرحلة الطفولة والطقوس والعبور نحو فترة المراهقة والمدرسة واللعب والعلاقات مع الحيوانات وكذلك المخاوف.



ومن بين الأعمال المعروضة، تمثار لكوكب عطار مع باخوس صغير، تم ترميمه وإعادته للجمهور، وهو دمية نادرة من العاج تعود للقرن الثالث الميلادي ولم يتم عرضها من قبل.



إلى جانب ذلك، هناك تمثال لعبة لمصارع مع ملحقات قابلة للجمع وتماثيل جنائزية من الفترتين الهلنستية الرومانية، ولم تعرض أيضا من قبل للجمهور. (أنسامد).



