فرانشيسكا..مرشدة سياحية للسيدات فقط

(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - انشأت المرشدة السياحية فرانشيسكا مانو مشروعا سياحيا للمرأة فقط في مدينة باروني وهي تعمل ايضا متجولة بيئية ومتخصصة في الكهوف .تقول فرانشيسكا البالغة من العمر 37 عاما ان الفكرة جائتها عام 2018 بعد العديد من المحاولات في عالم الترحال .



حصلت فرانشيسكا علي دبلومة علوم السياحة الثقافية من جامعة ساساري موضوعها حديقة تيبيلور.



واشارت انها بدأت حياتها بالعمل في وكالات السياحة عندما كانت تبلغ من العمر 15 سنة وعند ال17 كانت تصطحب بعض الاشخاص في رحلات خاصة مقتفية اثر والدها الذي كان يعمل مرشدا سياحيا .



واضافت ان معظم الاشخاص كانوا من الرجال الا انه مؤخرا بدات السيدات الدخول في عالم السياحة مع رغبتهن في مشاهدة جمال سردينيا وقد انشأت هذه المساحة لذلك علي سبيل المثال اذا وجدت احدي السيدات نفسها وحيدة يوم الاحد يمكنها الاتصال بي و اعمل علي تكوين مجموعة من السيدات للقيام برحلات علي درجات متفاوتة من الصعوبة.



تتكلف الرحلة مع فرانشيسكا 40 يورو و يمكن الحجز من موقعها علي الانترنت وتضم الرحلة الواحدة 8 اشخاص فقط ويتم استكشاف الشواطئ والمطاعم . (أنسامد).



