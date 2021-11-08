زيادة سياحة الاقامة للاجانب في صقلية

(أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - قرر الزوجان الأمريكيان مسعود أحمدي وشيللي سبنسر ، محاميا أعمال من واشنطن العاصمة ، أنه اعتبارًا من اليوم ، سيتقضون 6 أشهر على الأقل سنويًا في سامبوكا دي سيسيليا.



هو من إيران وزوجته أمريكية. اشترى الزوجان قبل عامين واحدًا من 17 عقارًا كانت البلدية قد طرحتها للبيع مقابل يورو واحد مع العملية الشهيرة الآن "منازل اليورو الواحد" ، المشروع الذي حول في وقت قصير بورجو دي بورجي في مقاطعة أجريجينتو إلى وجهة مميزة للسياحة الدولية واهتمام واسع النطاق من كبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم. ومن بينهم الممثلة الإيطالية الأمريكية لورين براكو ، التي انتهزت الفرصة لإنشاء عرض واقعي (يذاع على القنوات الدولية لقناة ديسكفري) سمح لسامبوكا بعبور الحدود الجغرافية الوطنية مرة أخرى .



المنزل الذي اشتراه احمدي ، هو أول منزل أنتهى العمل به على الرغم من الوباء ، تم تجديده بالكامل الآن. علاوة على ذلك ، تم تحقيق هذا الهدف من قبل الملاك الجدد قبل خارطة الطريق التي تمتد علي مدي ثلاث سنوات والتي تم وضعها في الاتفاقية مع البلدية والتي أعادت 5000 يورو دفعها الزوجان كوديعة.



كان الزوجان قد اختارا الشقة ثم كلفا الشركات بالتوريدات وأعمال البناء والحرف ، وبالتالي استثمروا حوالي 200 ألف يورو. الشيء نفسه فعل المشترون الـ 16 الآخرون لـ "المنازل ذات اليورو الواحد" ، وجميعهم أجانب تمامًا ، مع تركيز كبير من العمال المحليين والاستثمارات الاقتصادية في منطقة سامبوكو بمبلغ إجمالي يقدره المسؤولون المحليون بما لا يقل عن عشرين مليون يورو. (أنسامد).



