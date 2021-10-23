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تراجع دخول المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى إيطاليا
    (أنسامد) - أكتوبر 23 - روما - قالت وكالة الإحصاء الوطنية ISTAT يوم الجمعة إن دخول المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى إيطاليا انخفض بنسبة 40 ٪ العام الماضي مقارنة بالعام السابق.

    وقالت وكالة الإحصاء إنه تم إصدار 106503 تصاريح إقامة جديدة فقط لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2020 ، وهو أقل رقم في السنوات العشر الماضية.

    وانخفضت تصاريح الدراسة بنسبة 58.1٪ واللجوء بنسبة 51٪.

    وقالت ISTAT إن عدد الأجانب القادمين أقل ، لكن عدد "الإيطاليين الجدد" ارتفع بنسبة 4.1٪ ، حيث حصل 119000 مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي على الجنسية الإيطالية. (أنسامد).

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