تراجع دخول المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى إيطاليا

(أنسامد) - أكتوبر 23 - روما - قالت وكالة الإحصاء الوطنية ISTAT يوم الجمعة إن دخول المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى إيطاليا انخفض بنسبة 40 ٪ العام الماضي مقارنة بالعام السابق.



وقالت وكالة الإحصاء إنه تم إصدار 106503 تصاريح إقامة جديدة فقط لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2020 ، وهو أقل رقم في السنوات العشر الماضية.



وانخفضت تصاريح الدراسة بنسبة 58.1٪ واللجوء بنسبة 51٪.



وقالت ISTAT إن عدد الأجانب القادمين أقل ، لكن عدد "الإيطاليين الجدد" ارتفع بنسبة 4.1٪ ، حيث حصل 119000 مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي على الجنسية الإيطالية. (أنسامد).



