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منتجعات التزلج على الجليد في بولونولا جاهزة لإعادة افتتاحها
    (أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - منتجعات التزلج على الجليد في بولونولا ، وهي بلدة صغيرة ضربها زلزال عام 2016 على مارش أبينيني في منطقة ماشيراتا ، جاهزة لإعادة افتتاحها بعد فصلين شتويين متعذبين بسبب حالة طوارئ كوفيد التي جاءت بعد الزلزال بولونيا مجهزة بستة مصاعد ، من أجل حوالي 12 كم من المنحدرات.

    "مقارنة بالعام الماضي ، تمت الموافقة على البروتوكول الذي يشير إلى الإرشادات التي سيتم اتباعها لإعادة فتح المصاعد" ، يوضح مدير منتجع التزلج ، فرانشيسكو كانجيوتي ، لوكالة أنسا: "من المقرر حاليا إعادة فتح منتجعات التزلج على الجليد في 4 كانون الأول (ديسمبر).

    المحطات التي لن يكون لها قيود على الوصول وبالتالي ستتم إعادة 100٪ من طاقتها ". "لا يمكن الوصول إلى المحطة - تذكر كانجيوتي - إلا إذا كان بحوزتك ممرا أخضر ، بينما في المناطق العامة بالداخل ، سيتعين عليك ارتداء قناع. (أنسامد).

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