منتجعات التزلج على الجليد في بولونولا جاهزة لإعادة افتتاحها

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - منتجعات التزلج على الجليد في
بولونولا ، وهي بلدة صغيرة ضربها زلزال عام 2016 على مارش أبينيني
في منطقة ماشيراتا ، جاهزة لإعادة افتتاحها بعد فصلين شتويين
متعذبين بسبب حالة طوارئ كوفيد التي جاءت بعد الزلزال
بولونيا مجهزة بستة مصاعد ، من أجل حوالي 12 كم من المنحدرات.
"مقارنة بالعام الماضي ، تمت الموافقة على البروتوكول الذي يشير
إلى الإرشادات التي سيتم اتباعها لإعادة فتح المصاعد" ، يوضح مدير
منتجع التزلج ، فرانشيسكو كانجيوتي ، لوكالة أنسا: "من المقرر
حاليا إعادة فتح منتجعات التزلج على الجليد في 4 كانون الأول
(ديسمبر).
المحطات التي لن يكون لها قيود على الوصول وبالتالي ستتم إعادة
100٪ من طاقتها ". "لا يمكن الوصول إلى المحطة - تذكر كانجيوتي -
إلا إذا كان بحوزتك ممرا أخضر ، بينما في المناطق العامة بالداخل ،
سيتعين عليك ارتداء قناع. (أنسامد).