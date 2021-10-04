إيطاليا: انطلاق النسخة الخامسة من معرض ساليرنو للقوارب

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - مائة عارض و150 قارب وأكثر من 80 علامة تجارية بحرية، تشارك في النسخة الخامسة من معرض ساليرنو للقوارب، الذي يستضيفه ميناء مارينا داريكي في ساليرنو في الفترة بين 2 إلى 10 أكتوبر.



ويعد الحدث أهم المراجع الرئيسية للقوارب الإيطالية، وخاصة بالنسبة للقطاع الجنوبي والأوسط، الذي يمثل وحده 40% من السوق الوطنية الإيطالية.



وشارك في حفل افتتاح المعرض، كل من رئيس منطقة كامبانيا، إنزو دي لوكا، ورئيس ميناء مارينا دي أريكي، أجوستينو جالوزي، ورئيس اتحاد الصناعات البحرية، سافيريو سيتشي وغيرهم من الشخصيات.



وأوضح إنزو دي لوكا، أن معرض قوارب ساليرنو، بمثابة مبادرة رائعة ومثال على أن جنوب البلاد يصنع ويبدع، مشيدا بالنمو الذي يشهده هذا الحدث والذي كان منذ بضعة سنوات مبادرة صغيرة، قبل أن يصبح أحد رموز صناعة القوارب.



وأشار المسؤول إلى أن القوارب تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من حيث الانتاج والسياحة، موضحا أن السياحة البحرية هي أفضل ما يناسب جمال السواحل في كامبانيا وإيطاليا. (أنسامد).



