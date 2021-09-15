200 مليون يورو من المفوضية الأوروبية لقطاع السياحة الإيطالي

(أنسامد) - سبتمبر 15 - روما - وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم 200 مليون يورو، لخطة إيطالية، تهدف إلى دعم الشركات الناشطة في قطاع السياحة والضيافة المتضررة من وباء كورونا.



وتمت الموافقة على هذا الإجراء ضمن المساعدات المؤقتة التي تقرها المفوضية للدولة.



وستأخذ هذه المساعدة شكل منح مباشرة، وسيتم احتساب المبلغ لكل مستفيد على أساس حجم مبيعاته في عام 2019، وعلى أساس معدل ثابت.



ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف نقص السيولة المفاجئ الذي تواجهه هذه الشركات بسبب الوباء والقيود التي فرضتها الحكومة الإيطالية لكبح جماح الوباء. (أنسامد).



