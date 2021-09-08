افتتاح جسر ريالتو فوق القناة الرئيسية في البندقية بعد ترميمه

(أنسامد) - سبتمبر 8 - روما - أقدم جسر في البندقية، وهو جسر ريالتو عاد للحياة من جديد، بعد ترميمه فوق القناة الرئيسية في المدينة بتكلفة 5 ملايين يورو، وعمل على مدار 80 ألف ساعة، من خلال مجموعة "أو تي بي" التابعة لرينزو روسو، الذي قام بتمويل العملية بأكملها.



واحتاج ترميم الجسر أيضا إلى 5500 متر مربع من السقالات و130 مرمم وعامل فني.



وتعد عملية الترميم الأخيرة هي الأولى منذ آخر عمل على الجسر في عام 1591 ميلاديا.



وبدأ العمل على مشروع الترميم عام 2012 تحت إشراف كريستيانا كابوتوندي، بدعم من وزير السياحة، ماسيمو جرافاجليا، ورئيس البلدية لويجي بروجنارو، ولرينزو روسو نفسه، وكذلك البطريرك فرانشيسكو موراجليا، وأندريا بوتشيلي، الذي غنا النشيد الوطني الإيطالي وأغنية نيسون دورما من فوق الجسر.



ويعد اكتمال الترميم بمثابة إشارة على عودة التعافي والانطلاقة الجديدة، بعد الوقت المفقود خلال وباء كورونا، ودليل على قوة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وهو ما ساهم في اكتمال الأعمال قبل 6 شهور من الموعد المحدد، مما سمح بتوفير الوقت اللازم لترميم أرصفة الأروقة الفرعية لجسر ريالتو.



وتضمنت أعمال الترميم على تنظيف النقوش البارزة واللوحات والأقنعة التي تزين الجسر باستخدام الليزر والبخار، وكذلك الرصف ببلاط مصنوع خصيصا من الجير، مع إنشاء أساس للأرضيات من الجير والكوكوسبيستو، ومواد عازلة للماء، وتعزيزات إنشائية بألياف الكربون والصلب المزدوج. (أنسامد).



