بـ 23 مليون.. رقم قياسي للإيطاليين الذين قضوا الإجازات

(أنسامد) - سبتمبر 2 - روما - حطم الإيطاليون الذين اختاروا قضاء عطلاتهم، جميع الأرقام القياسية السابقة، خلال شهري يوليو وأغسطس.



ووفقا للمسح الذي أجرته اتحاد النقابات السياحية " Cna Turismo e Commercio" وصل عدد الإيطاليين الذين قضوا عطلتهم إلى 23 مليون مواطنا، مقابل 17 مليون في 2020، و18 في عام 2019، الذي سبق الجائحة.



وبحسب الاتحاد، فإن هذه النتيجة لم تكن متوقعة في بداية الموسم.



إلى جانب ذلك، فقد زار إيطاليا خلال نفس الفترة 6 مليون سائح أجنبي، وعو عدد أقل بكثير مما كان عليه في فصول الصيف التي سبقت انتشار الوباء، ولكن أيضا أكثر عددا من المتوقع.



وبالنسبة للسكن، فإن الفنادق التقيدية كانت المفضلة للجزء الأكبر من الإيطاليين الذين قضوا عطلتهم، مسجلة 15 مليون حجزا، في مقابل 8 ملايين، للذين اختاروا المعسكرات المختلفة. (أنسامد).



