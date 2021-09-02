بـ 23 مليون.. رقم قياسي للإيطاليين الذين قضوا الإجازات

إيطاليا: 3،4 مليون شخص فوق الخمسين عاما لم يتلقوا اللقاح
تونس: إطفاء 52 حريقا خلال الـ24 ساعة الماضية
الإمارات: مبادرة لتدريب رواد الأعمال الناشئين
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
أسبوع البندقية للزجاج "فيفا فيترو"، مهرجان دولي يبرز اجمل فنون البندقية على الإطلاق
ايطاليا :مظاهرة عضوات في حزب "أكشن المحلي لدعم المرأة الأفغانية
مقبرة فريدة من نوعها مع جثة نصف محنطة.. اكتشاف في بومبي
اللاعبات الايطاليات في اوليمبياد طوكيو 2020
احتفالات بعيد الفادي الاقدس بالبندقية
ايطاليا..رالي ميل ميجليا للسيارات القديمة