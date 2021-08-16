4،5 مليون يورو لإنعاش السياحة في بازيليكاتا

(أنسامد) - أغسطس 16 - روما - وافق المجلس الإقليمي في إقليم بازيليكاتا، على خطة إنعاش السياحة، تحت مسمى "مشروع بارتي"، الذي ينص على تخصيص 4،5 مليون يورو للقطاع في الإقليم.



وأعلن المستشار الإقليمي لأنشطة الانتاج في الإقليم، فرانشيسكو كوبارو، خلال لقاء مع مشغلي القطاع، أن الخطة تهدف لتحديد الإجراءات التي تدعم قطاع السياحة، بداية من الموسم الحالي.



وعبر المستشار عن رضاءه بالنتائج التي حققها القطاع خلال شهري يوليو وأغسطس، وكذلك الاستعدادات السياحية التي يجريها مشغلي القطاع، للتسويق لمنطقة بازيليكاتا، كمنطقة خضراء وصحية ونشطة وديناميكية.



ووفق المشروع، سيتم تقسيم إدارة الموارد المالية إلى جزئين، الأول بقيمة 2،5 مليون يورو، ستديره شركة APT للترويج عن الإقليم، والتي سيتم استثمارها في إقامة معارض وأحداث ومبادرات، وتخطيط الاتصالات، وإقامة جولات صحفية وفعاليات وطنية ودولية، بالإضافة إلى تدريب منظمي الرحلات السياحية.



أما الجزء الأخر، ويضم 2 مليون يورو، وهي مخصصة لتمويل إخطارات عامة للشركات واتحاد الشركات، من أجل تنفيذ سلسلة من مواقع البناء السريعة التي تساعد على إنعاش القطاع السياحي. (أنسامد).



