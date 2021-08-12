ايطاليا-سياحة داخلية:ازدهار في أغسطس..

(أنسامد) - أغسطس 12 - روما - سجل أغسطس طفرة بالنسبة للسياحة
الداخلية في ايطاليا. ...خاصة بعد بيع اجازات منتصف اغسطس وايام ما
قبلها وما بعدها
وفقا لدراسة اجرتها غرفة السياحة و التجارة يبدو ان هذه الطفرة
ستستمر طوال الشهر. ..حيث تفيد الدراسة ان هذه الفترة ستشهد ايضا
تواجد 13 مليون سائح إيطالي: ثلاثة ملايين أكثر من عام 2019 و 2.4
مليون في أغسطس 2020.
كما يصل عدد السياح الاجانب الي أربعة ملايين في هذه الفترة في
أعقاب التأثير الإيجابي للممر الأوروبي ، وجودًا ثابتًا ، حتى لو
كان بعيدًا جدًا عن مرحلة ما قبل الوباء.
تأتي على رأس تفضيلات المصطافين المنتجعات الساحلية ، تليها
الجبال والمنتجعات الصحية والبحيرات والتلال والقرى. .. يضاف الي
ذلك مجالات اخري فبالإضافة إلى الجمال الطبيعي والفني ، سيكون عرض
مشاهدة الفلك وإمكانية اشتراك السائحين في الأنشطة اليدوية
التجريبية تظل عامل جذب مميز: للعمل الحرفي والفني والزراعي.
كما تظل مرافق الإقامة الكلاسيكية هي المفضلة للمواطنين والأجانب.
ويتوقع التقرير أن 11.2 مليون من المصطافين سيقيمون ليلة في فنادق
تقليدية في أغسطس ، وربما تكون مجهزة بـ "خيارات" مثل الشواطئ
الخاصة والمنتجعات الصحية والخدمات الحرارية..هذا بالاضافة الي ما
يقرب من ستة ملايين (5.8 مليون على وجه الدقة) سائح ، في نمو
مستمر ، يختارون المرافق غير الفندقية: المبيت والإفطار ، والمساكن
، والسياحة الزراعية ، ومواقع التخييم ، وقرى العطلات. (أنسامد).