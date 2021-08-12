ايطاليا-سياحة داخلية:ازدهار في أغسطس..

(أنسامد) - أغسطس 12 - روما - سجل أغسطس طفرة بالنسبة للسياحة الداخلية في ايطاليا. ...خاصة بعد بيع اجازات منتصف اغسطس وايام ما قبلها وما بعدها وفقا لدراسة اجرتها غرفة السياحة و التجارة يبدو ان هذه الطفرة ستستمر طوال الشهر. ..حيث تفيد الدراسة ان هذه الفترة ستشهد ايضا تواجد 13 مليون سائح إيطالي: ثلاثة ملايين أكثر من عام 2019 و 2.4 مليون في أغسطس 2020.



كما يصل عدد السياح الاجانب الي أربعة ملايين في هذه الفترة في أعقاب التأثير الإيجابي للممر الأوروبي ، وجودًا ثابتًا ، حتى لو كان بعيدًا جدًا عن مرحلة ما قبل الوباء.



تأتي على رأس تفضيلات المصطافين المنتجعات الساحلية ، تليها الجبال والمنتجعات الصحية والبحيرات والتلال والقرى. .. يضاف الي ذلك مجالات اخري فبالإضافة إلى الجمال الطبيعي والفني ، سيكون عرض مشاهدة الفلك وإمكانية اشتراك السائحين في الأنشطة اليدوية التجريبية تظل عامل جذب مميز: للعمل الحرفي والفني والزراعي.



كما تظل مرافق الإقامة الكلاسيكية هي المفضلة للمواطنين والأجانب.



ويتوقع التقرير أن 11.2 مليون من المصطافين سيقيمون ليلة في فنادق تقليدية في أغسطس ، وربما تكون مجهزة بـ "خيارات" مثل الشواطئ الخاصة والمنتجعات الصحية والخدمات الحرارية..هذا بالاضافة الي ما يقرب من ستة ملايين (5.8 مليون على وجه الدقة) سائح ، في نمو مستمر ، يختارون المرافق غير الفندقية: المبيت والإفطار ، والمساكن ، والسياحة الزراعية ، ومواقع التخييم ، وقرى العطلات. (أنسامد).



