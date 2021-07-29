مهرجان الفنون ارنالدو بومودورو-بيفرلي بيبر حتي 26 سبتمبر

(أنسامد) - يوليو 29 - روما - بدأ ت الدورة الثانية لمهرجان الفنون تحت عنوان ارنالدو بومودورو و بيفرلي بيبر- السير في الفن و يستمر حتي 26 سبتمبر القادم بوضع الاعمدة البرونزية الاربعة التي صممها بومودورو في ساحة ديل بوبولو في تودي والتي اعطت نفس التاثير المهيب الذي تركته اعمدة بيفرلي بيبر عام 1979. يبلغ ارتفاع الاعمدة 7 امتار و هي تبهر الزوار و المواطنين علي السواء..ويهدف المهرجان الي اعادة احياء المشاعر التي سادت في ذلك الوقت..



أحبت بيبر أومبريا بعمق (كانت تودي منزلها الثاني ، حيث تركت آثارًا منحوتة لا تمحى) وما زال بومودورو يحبها حتى اليوم ، مع أعماله المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة.



ستكون التركيبات والمعارض والمحادثات الفنية والجولات الفنية الحضرية من مكونات النسخة الثانية من المهرجان.



في تحيته للمهرجان كتب الأستاذ بومودورو : "إن وضع أعمالي في مدينة مهم جدًا بالنسبة لي لأنه يعني قياس نفسي بالمساحة وهذا ما يتكون منه نشاط النحات". (أنسامد).



