ايطاليا-العاصمة الثقافية: 24 مدينة مرشحة للقب 2024

(أنسامد) - يوليو 27 - روما - تقدمت 24 مدينة إيطالية إلى وزارة الثقافة لالمشاركة في لقب "عاصمة الثقافة الإيطالية" لعام 2024.



كان التوزيع الجغرافي متطابقا تقريبًا بين مناطق مختلفة من البلاد مع 7 مدن في الوسط ، 7 في الشمال و 10 بين الجنوب والجزر.



الآن سيتعين على جميع المدن المشاركة عرض مشروعها الذي سيتم تقديمه للتقييم من قبل لجنة مكونة من سبعة خبراء مشهورين في إدارة التراث الثقافي.



ستتمكن المدينة الفائزة ، بفضل مساهمة الدولة البالغة مليون يورو ، من إظهار خصائصها الأصلية والعوامل التي تحدد تطورها الثقافي لمدة عام واحد ، والتي تهدف إلى أن تكون محرك نمو للمجتمع بأكمله.



ينبع لقب عاصمة الثقافة الإيطالية من المنافسة النشطة والتشاركية التي توجت في 17 أكتوبر 2014 بتسمية ماتيرا عاصمة الثقافة الأوروبية 2019.



دفع الالتزام والإبداع والعاطفة التي حركت المتسابقين الستة إلى إنشاء ملفات ترشيح ذات جودة تصميم عالية الحكومة بإعلان المنافسين الخمسة الآخرين ، وهم كالياري وليتشي وبيروجيا ورافينا وسيينا ، عواصم الثقافة الإيطالية 2015 وفي نفس الوقت الدعوة لتحديد المدينة التي تستحق هذا اللقب اعتبارًا من عام 2016.



أول اختيار كان مانتوا ، تلاه بستويا في عام 2017 ، وباليرمو في عام 2018 وبارما في عام 2020 ، وتم تمديد العنوان أيضًا في عام 2021 بسبب حالة الطوارئ الوبائية. في عام 2022 سيكون بروسيدا ، بينما في عام 2023 سيكون دور بيرغامو وبريشيا. (أنسامد).



