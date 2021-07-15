إيطاليا: متحف الأفلام في تورينو يحتفي بالجاليات الأجنبية

(أنسامد) - يوليو 15 - روما - يحتفي متحف الأفلام في مدينة تورينو الإيطالية "مول انتونيليانا"، بالجاليات الأجنبية الرئيسية في المدينة.



ويستضيف المتحف فعاليات واحتفالات وبرامج ثقافية مخصصة للجاليات الأجنبية في المدينة، عبر مؤتمر " كولوتور ألا مول Culture alla Mole" الذي وقع عليه مدير المتحف، دومنيكو دي جايتانو، ومستشار الحقوق، ماركو جيوستا، أمس الأربعاء في قاعة المدينة.



وأوضح دي جايتانو: "الفكرة التي يقوم عليها المشروع هو فتح المتحف لجميع المواطنين، بما في ذلك الأجانب وأولئك الذين لا يعرفون المتحف، من أجل استخدام السينما، عبر لغتها العالمية، لجعل الثقافات تلتقي، وإزالة أي نوع من الحواجز".



ومن جانبه، بين جوستا أن هذا المشروع يثمن التنوع ويثري السياق الحضري، الذي يسير في إطار مدينة متعددة الثقافات، كما يروج لمبادرات إبداعية باعتبارها تراثا للجميع.



وأعلن المتحف عن جدولة وتمويل 4 فعاليات في هذا الشأن في الخريف المقبل، أولها ستكون في سبتمبر المقبل، مع عرض فيلم وثائقي بيروفي "سيجو سيندو Sigo Siendo"، والذي سيسبقه إضاءة المتحف في 28 و29 يوليو، بألوان العلم البيروفي بالتعاون مع قنصلية بيرو.



وسيتبع هذه الفعالية، عرض فيلم "فيجيتاريانو"، بالتعاون مع الاتحاد الهندوسي الإيطالي، ثم عرض فيلم اختاره معهد جوته في تورينو لإحياء ذكرى سقوط جدار برلين. وأخيرا في ديسمبر، سيتم تنظيم فاعلية كبيرة للاحتفال باليوم الوطني الروماني بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الرومانية والمولدافية في بيدمونت. (أنسامد).



