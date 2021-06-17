معرض "كن شجرة"الأحد 20 يونيوبمحطة Ulassai للفنون

(أنسامد) - يونيو 17 - روما - يقام معرض بي تري او كن شجرة يوم
الاحد 20 يونيو في محطة Ulassai للفنون ، في Ogliastra ، المخصصة
لماريا لاي.
يتناول المعرض البيئة والصلة بين الإنسان والطبيعة في معرض "Be
Tree" ، وهو معرض يتتبع فلسفة المهندس المعماري الميلاني ستيفانو
بويري في حوار مفاجئ مع أعمال وشعراء الفنان من أولاساي. ، ماريا
لاي ، التي توفيت في عام 2013. ومن المقرر الافتتاح يوم الأحد 20
يونيو، في الساعة 6.30 مساءً ، في غرف محطة Ulassai للفنون ، في
Ogliastra ، المخصصة لماريا لاي.
سيتم تسليط الضوء على تقارب وخصوصية نتاج كلاهما في حوار بين
رؤيتين متشابهتين ، على الرغم من أصالة اللغات التعبيرية ، تكشف عن
مفهوم جديد للحياة البشرية على الأرض.
المعرض من تنسيق دافيد مارياني ، مدير المتحف. "إذا كان نشاط Boeri
معروفًا بالبحث المستمر عن تحالف بين البشر والطبيعة الحية ، مع
حلول معمارية متنوعة أصبحت مشهورة في جميع أنحاء العالم ، مثل
Vertical Woods التي تعيد بناء الرابطة بين الإنسان والبيئة ، حيث
تصبح الطبيعة ميسرة للعلاقات الإنسانية ، حتى أن ماريا لاي ابتكرت
في عدة مناسبات أعمالًا تركز في بعض الأحيان على التوازنات
الاجتماعية والبيئية الهشة ". (أنسامد).