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معرض "كن شجرة"الأحد 20 يونيوبمحطة Ulassai للفنون
    (أنسامد) - يونيو 17 - روما - يقام معرض بي تري او كن شجرة يوم الاحد 20 يونيو في محطة Ulassai للفنون ، في Ogliastra ، المخصصة لماريا لاي.

    يتناول المعرض البيئة والصلة بين الإنسان والطبيعة في معرض "Be Tree" ، وهو معرض يتتبع فلسفة المهندس المعماري الميلاني ستيفانو بويري في حوار مفاجئ مع أعمال وشعراء الفنان من أولاساي. ، ماريا لاي ، التي توفيت في عام 2013. ومن المقرر الافتتاح يوم الأحد 20 يونيو، في الساعة 6.30 مساءً ، في غرف محطة Ulassai للفنون ، في Ogliastra ، المخصصة لماريا لاي.

    سيتم تسليط الضوء على تقارب وخصوصية نتاج كلاهما في حوار بين رؤيتين متشابهتين ، على الرغم من أصالة اللغات التعبيرية ، تكشف عن مفهوم جديد للحياة البشرية على الأرض.

    المعرض من تنسيق دافيد مارياني ، مدير المتحف. "إذا كان نشاط Boeri معروفًا بالبحث المستمر عن تحالف بين البشر والطبيعة الحية ، مع حلول معمارية متنوعة أصبحت مشهورة في جميع أنحاء العالم ، مثل Vertical Woods التي تعيد بناء الرابطة بين الإنسان والبيئة ، حيث تصبح الطبيعة ميسرة للعلاقات الإنسانية ، حتى أن ماريا لاي ابتكرت في عدة مناسبات أعمالًا تركز في بعض الأحيان على التوازنات الاجتماعية والبيئية الهشة ". (أنسامد).

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