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أكثر من ثلثي الايطاليين سيذهبون في إجازة
    (أنسامد) - يونيو 13 - روما - في صيف عام 2021، بفضل اللقاحات وتباطؤ انتشار فيروس كورونا، هناك تفاؤل أكبر بشأن العطلات الصيفية مقارنة بالصيف الماضي، وفقًا لمسح أجراه مركز الدراسات التابع لنادي الرحلات الإيطالي.

    قال 71% ممن شملهم الاستطلاع إنهم بالتأكيد سيأخذون إجازة، فيما قال 20% إنهم على الأرجح سيفعلون. أما أولئك الذين اختاروا بالفعل البقاء بأمان في المنزل يمثلون 3%، فيما قال 6% إنهم ربما لا يذهبون للاجازة هذا العام.

    بشكل عام، 91% لديهم موقف إيجابي تجاه عطلة الصيف، بينما 9% فقط يستسلمون لأنهم لا يرون بعد توافر شروط السلامة للسفر. لطالما كانت إيطاليا وجهة العطلات الصيفية المفضلة للايطاليين، وهذا العام تم تأكيد هذا الاتجاه، حيث سيختار 91% وجهة محلية، فيما يفضل 9% السفر للخارج. (أنسامد).

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