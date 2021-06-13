أكثر من ثلثي الايطاليين سيذهبون في إجازة

(أنسامد) - يونيو 13 - روما - في صيف عام 2021، بفضل اللقاحات
وتباطؤ انتشار فيروس كورونا، هناك تفاؤل أكبر بشأن العطلات الصيفية
مقارنة بالصيف الماضي، وفقًا لمسح أجراه مركز الدراسات التابع
لنادي الرحلات الإيطالي.
قال 71% ممن شملهم الاستطلاع إنهم بالتأكيد سيأخذون إجازة، فيما
قال 20% إنهم على الأرجح سيفعلون. أما أولئك الذين اختاروا بالفعل
البقاء بأمان في المنزل يمثلون 3%، فيما قال 6% إنهم ربما لا
يذهبون للاجازة هذا العام.
بشكل عام، 91% لديهم موقف إيجابي تجاه عطلة الصيف، بينما 9% فقط
يستسلمون لأنهم لا يرون بعد توافر شروط السلامة للسفر. لطالما كانت
إيطاليا وجهة العطلات الصيفية المفضلة للايطاليين، وهذا العام تم
تأكيد هذا الاتجاه، حيث سيختار 91% وجهة محلية، فيما يفضل 9% السفر
للخارج. (أنسامد).