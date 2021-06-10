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معرض حوارات الجدران لاخر يوليو في باليرمو
    (أنسامد) - يونيو 10 - روما - يقام في باليرمو في الفترة من 5 يونيو حتي نهاية شهر يوليو معرضا كبيرا تحت عنوان " حوارات الجدران".

    تم تنظيم المعرض برعاية مؤرخة الفن دانييلا برينيوني ويضم أعمال 28 فنانًا من دول مختلفة...وهي أعمال تصويرية وصور فوتوغرافية ومنشآت ومنحوتات وفيديوهات وعروض تحكي الجدران والصراعات والقصص التي رفعت الحواجز الكثيرة للمعاصرة.

    تم تقديم المبادرة للصحافة من قبل المستشار الإقليمي للتراث الثقافي ألبرتو سامونا ومدير متحف ريسو لويجي بيوندو.. وقد نما المشروع ، الذي وُلد قبل سنوات ، واكتسب معنى جديدًا مع الوباء الذي ، رغم أنه لا يعرف حدودًا ، أثار انقسامات غير مسبوقة بين الشعوب.

    ينقسم مسار المعرض إلى أربعة أقسام (النزاعات ، والسيطرة ، والسلطة ، والتحيزات ، والحوارات) . (أنسامد).

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