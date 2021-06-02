60% من الإيطاليين يفضلون قضاء عطلتهم على شاطئ البحر

(أنسامد) - يونيو 2 - روما - يشتاق الإيطاليون لرؤية مناظر البحر، بعد الإغلاق الطويل والإجراءات المقيدة للحركة التي فرضها وباء كورونا، إذ أظهر مؤشر اجرته اتحاد الهيئات السياحية Confturismo أن 6 من كل 10 إيطاليين يرغبون قضاء عطلاتهم الصيفية خلال هذا العام على شواطئ البحر.



وأظهر المؤشر أن الجهات الأخرى كالجبال ومدن الفن، تفقد مكانتها في اهتمامات الإيطاليين الراغبين في قضاء إجازتهم الصيفية هذا العام.



إلى جانب ذلك، فثقة الإيطاليين في السفر خلال الإجازات الصيفية الحالية شهدت ارتفاعا كبيرا، لتصل إلى 69%، مما يعني نفس المستوى الذي كانت عليه قبل عامين.



وأظهرت النتائج، أن 41% من المستطلعين، أي ما يعادل نحو 10،5 مليون شخص، قد حجزوا بالفعل أو ينهون حجزهم لمواعيد الإجازات الصيفية، في حين أن نسبة المتشككين في إمكانية السفر خلال الإجازة الصيفية قد انخفض إلى 21%.



أيضا، ما يقرب من نصف الذين ضمهم الاستطلاع، (46%) اختاروا قضاء إجازتهم الصيفية خلال شهر أغسطس، في حين وصلت نسبة هؤلاء الذين يريدون قضاء إجازتهم الصيفية في يونيه إلى 9% فقط، بينما في يوليو وسبتمبر وصلت النسبة إلى 14%. (أنسامد).



