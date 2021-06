ايطاليا-حفلة الحديقة:فتح 150حديقة للزيارة 5 و 6 يونيو

(أنسامد) - يونيو 1 - روما - تنظم الدورة الرابعة للبستنة و تنظيم الحدائق يومي السبت 5 والأحد 6 يونيو ، سيكون من الممكن زيارة أكثر من 150 حديقة في جميع أنحاء إيطاليا ، بعضها مفتوح بشكل استثنائي ، كجزء من مبادرة "Appuntamento in Giardino" ، التي روجت لها APGI-Association of Parks and Gardens of Italy بدعم من Ales ورعاية وزارة الثقافة.



تم تصميم الحدث ، في نسخته الرابعة ، على أنه "حفلة حديقة" ويدعو عامة الناس لاكتشاف ، وخاصة هذا العام "إعادة اكتشاف" الثراء التاريخي والفني والنباتي والمناظر الطبيعية للحدائق الإيطالية: من المواقع التاريخية العظيمة للحدائق الخاصة الصغيرة.



سلسلة لقاءات وفعاليات وقراءات وأنشطة خاصة كعرض ثقافي لجميع أفراد الأسرة. سيوفر الحدث أيضًا فرصة لإبلاغ الجمهور العام بالأنشطة اللازمة لرعاية الحدائق وترميمها وحمايتها ، في ضوء خطة تعزيز وطنية رئيسية. الأمل الذي انعكس أخيرًا في خطة الانتعاش الوطني والمرونة ، والتي تحتوي على تدابير لصالح تراث المتنزهات والحدائق الإيطالية. (أنسامد).