يوروفيجين 2022:روما وميلانو وتورينو من المرشحين

(أنسامد) - مايو 25 - روما - تعتبر كل من روما وميلانو وتورينو هم من المرشحين لاستضافة يوروفيجين لعام 2022 حيث يحشد رؤساء البلديات لإحضار هذا الحدث الغنائي الهام إلى إيطاليا.



إن فوز Måneskin في مسابقة Eurovision Song Contest في روتردام يعيد مسابقة الغناء إلى إيطاليا بعد أكثر من 30 عامًا: سيتم توجيه الطلب لاستضافة نسخة 2022 وستكون جميع المدن مستعدة للحدث .



وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ، أعرب بعض رؤساء البلديات بالفعل عن دعمهم: "كان فوز Måneskin انتصارًا رائعًا - غرد عمدة روما فيرجينيا راجي - روما فخورة بأولادها. العام المقبل ستستضيف إيطاليا مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2022. ..روما هي المرحلة المثالية لإعادة إطلاق التحدي ".



في منشور تم إرساله إلى Facebook بعد دقائق قليلة من الانتصار في روتردام ، جمع بيرفرانشيسكو ماران ، مستشار تخطيط المدينة في بلدية ميلانو ، تهنئته إلى Måneskin مع الرغبة في أن تستضيف العاصمة اللومباردية النسخة التالية من Eurovision: " نحن مجانين لكننا مختلفون عنهم ... عظيم Måneskin! والآن نأمل أن تكون النسخة القادمة في ميلان! ".



في العاصمة اللومباردية ، يرتبط الأمل في تنظيم حدث الغناء الدولي أيضًا بحقيقة أن الدورات الإيطالية السابقة من Eurovision عقدت في روما عام 1991 وفي نابولي عام 1965.



كما تقدمت مدن أخرى ، مثل بيزارو ، وريجيو إميليا ، وفيرونا ، وبولونيا لاستضافة المهرجان.



من المؤكد أن الاقتراحات الخاصة بإيطاليا ليست غائبة ، بدءًا من الكولوسيوم ، ساحة التميز ، حتى تلك التي اقترحها كريستيانو مالجوجليو أثناء تعليق تلفزيون يوروفيجن ، أي أرينا فيرونا. لكن ما هي متطلبات استضافة مهرجان الغناء؟ بادئ ذي بدء ، من الضروري أن يكون لديك هيكل داخلي (وبالتالي لا توجد ملاعب) بسعة لا تقل عن 10 آلاف مقعد وارتفاع 18 مترًا ؛ وصلات ملائمة للمطار الدولي وسعة إقامة مناسبة. (أنسامد).



