ايطاليا:حملة Wiki Loves Monuments لصور التراث بدون ترخيص

(أنسامد) - مايو 20 - روما - تبدأ اليوم حملة التفويض الخاصة
بمسابقة Wiki Loves Monuments للتصوير ، والتي يشارك فيها آلاف
المتطوعين في التقاط صور للتراث الثقافي بترخيص مجاني وجعل هذه
الصور في متناول الجميع. برعاية ويكيميديا ;;إيطاليا ، سجلت
المسابقة في 10 سنوات انضمام أكثر من 2000 بلدية إيطالية ، والتي
منحت تراخيصها ، 15000 نصب تذكاري وثقها أكثر من 2000 مصور ، لما
مجموعه 155000 صورة.
تقول مديةر ويكيميديا فرع ايطاليا يولندا بينسا "دعونا نساعد في
توثيق التراث الإيطالي وإتاحته"
وتضيف ان ويكيميديا تدعم ويكيبيديا والمشاريع الأخرى ذات الصلة في
إيطاليا - "Wikipedia و Wikimedia و OpenStreetMap حيث تنتج مشاريع
مجانية أو نصوصًا وصورًا وبيانات يجب أن تكون متاحة دائمًا لـ
الجميع لأي استخدام ، حتى لأغراض تجارية. في إيطاليا ، هذا غير
ممكن بدون إذن: من أجل التقاط صور لتراثنا الثقافي بترخيص مجاني ،
نحتاج إلى إذن مالك أو مدير الأصل ". (أنسامد).