ايطاليا:حملة Wiki Loves Monuments لصور التراث بدون ترخيص

(أنسامد) - مايو 20 - روما - تبدأ اليوم حملة التفويض الخاصة بمسابقة Wiki Loves Monuments للتصوير ، والتي يشارك فيها آلاف المتطوعين في التقاط صور للتراث الثقافي بترخيص مجاني وجعل هذه الصور في متناول الجميع. برعاية ويكيميديا ;;إيطاليا ، سجلت المسابقة في 10 سنوات انضمام أكثر من 2000 بلدية إيطالية ، والتي منحت تراخيصها ، 15000 نصب تذكاري وثقها أكثر من 2000 مصور ، لما مجموعه 155000 صورة.



تقول مديةر ويكيميديا فرع ايطاليا يولندا بينسا "دعونا نساعد في توثيق التراث الإيطالي وإتاحته" وتضيف ان ويكيميديا تدعم ويكيبيديا والمشاريع الأخرى ذات الصلة في إيطاليا - "Wikipedia و Wikimedia و OpenStreetMap حيث تنتج مشاريع مجانية أو نصوصًا وصورًا وبيانات يجب أن تكون متاحة دائمًا لـ الجميع لأي استخدام ، حتى لأغراض تجارية. في إيطاليا ، هذا غير ممكن بدون إذن: من أجل التقاط صور لتراثنا الثقافي بترخيص مجاني ، نحتاج إلى إذن مالك أو مدير الأصل ". (أنسامد).



