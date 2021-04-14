ايطاليا..جهة جديدة للسياحة في ماركي

(أنسامد) - أبريل 14 - روما - يركز اقليم ماركي على ما يسمى بسياحة "العمل" ، المرتبطة بالعمل الذكي و القري الرقمية وإمكانية العمل عن بُعد ، ربما خلال أيام قليلة تقضيها في القرى التاريخية.



قال رئيس منطقة ماركي فرانشيسكو أكوارولي ، الذي اصطحب بنفسه وفدا سياحيا خلال بث الحدث عبر الإنترنت ان "المرونة والابتكار: نموذج ماركي" خاصة مع وجود الوباء .



أوضح اكوارولي - ولهذا السبب نفكر في القرى الرقمية". وأشار إلى أن القرى التاريخية لتلال ماركي تقع في قلب مشروع حلبة سياحية "سيتم بناؤها بطريقة دائرية" أيضًا لغرض التعديل الموسمي وتجاوز الفجوة بين المناطق النائية والساحل.



في ماركي يمكنك الانتقال من جبال الأبينيني إلى البحر في مدة 40 دقيقة علي الاكثر "، والاستمتاع بمجموعة متنوعة من العناصر الجذابة التي يمكن العثور عليها:" المناظر الطبيعية والتراث الثقافي والطعام والنبيذ ". (أنسامد).



