افتتاح الجزء الأول من متحف اللغة الإيطالية ، نهاية عام 2021

(أنسامد) - مارس 8 - روما - اعلن عمدة فلورنسا داريو نارديلا نحن في سباق مع الزمن لنكون قادرين على افتتاح الجزء الأول من متحف اللغة الإيطالية بحلول نهاية هذا العام حتى نتمكن من اقامة احتفالات تكريم الشاعر الايطالي الاشهر دانتي ".



في لقاء بالفيديو كونفرنس مع وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني ، عرض دارديلا المبادرات الرئيسية للاحتفال بالذكرى الـ 700 لوفاة الشاعر دانتي أليغييري والفعاليات المقررة يوم الاثنين المقبل.



اشار الي ان "مشروع متحف اللغة الإيطالية الذي أطلقته الحكومة والوزارة بالاتفاق مع الوزير فرانشيسكيني سيتم بناؤه في أحد أجمل الأماكن في العالم ، المجمع المعماري الضخم لسانتا ماريا نوفيلا ، في وسط المدينة التاريخي.



وأوضح نارديلا أنه سيتم توجيهه ليس فقط إلى الأجيال الجديدة ولكن بشكل عام إلى الجمهور الدولي. من بين العديد من المشاريع الخاصة بـ Dantedì ، ستكون إحدى أهم المبادرات "استعادة النصب التذكاري الأسطوري لدانتي ، وهو عمل قدمه النحات ستيفانو ريتشي في 24 مارس 1930 كرمز لمصالحة الشاعر مع فلورنسا . (أنسامد).



