انخفاض كبير في عدد زوار المتاحف الايطالية العام الماضي

(أنسامد) - فبراير 12 - روما - بلغ متوسط ;;الانخفاض في عدد زوار المتاحف الوطنية في ايطاليا 75% في عام 2020 مقارنة بعام 2019، مع تراجع الايرادات من 240 مليون يورو في عام 2019 إلى 60 مليونًا في عام 2020.



تم الكشف عن هذه البيانات من قبل المكتب الإحصائي التابع لوزارة التراث الثقافي والفعاليات السياحية الإيطالية، ونقلتها مجلة (فاميليا كريستيانا) التي خصصت تحقيقًا لإعادة افتتاح المعارض والمتاحف.



يقول ماسيمو أوسانا، المدير العام لمتاحف الدولة الإيطالية منذ سبتمبر : للتغلب على هذه الأزمة، تحتاج الأماكن الثقافية إلى إعادة التفكير في وظيفتها، وتحويل نفسها إلى مراكز مفتوحة للمجتمع لأنشطة متعددة.



على وجه التحديد، البيانات الخاصة بانهيار الزيارات في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، كشفت عن انخفاض الزيارات في منتزه بومبي الأثري بنسبة 85%، والكولوسيوم بنسبة 80%، والمتحف الأثري في ريدجو كالابريا بنسبة 75%، والمتحف المصري في تورينو بنسبة 70%، ومعرض أوفيزي في فلورنسا بنسبة 70%.



وأضاف أوسانا أن المتاحف يجب أن تصبح أكثر جاذبية لأولئك الذين يعيشون في المنطقة المحيطة، ويجب أن تكون أماكن مفتوحة، حيث يذهب الزوار للاستمتاع بمشاهدة التحف الفنية. (أنسامد).



