معرض حول التناقض الزمني عند برونو دارسيفيا

(أنسامد) - فبراير 11 - روما - فتح معرض الفن الوطني في انكونا ابوابه للجمهور مع معرض "برونو دارسيفيا ..التناقض الزمني " و الذي ينظمه انطونيو لوكاريني بالتعاون مع بلدية و الجمعية الثقافية ماركي اتيبيكا .



و يمكن للرواد زيارة المعرض وفقا للاجراءات الوقائية من فيروس كورونا ايام الخميس من الساعة الرابعة حتي السابعة بعد الظهر و الجمعة من العاشرة صباحا حتي السابعة مساءا ..يغلق المعرض ابوابه ايام الاجازة الاسبوعية وفقا للاجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد.



يقدم المعرض 36 عمل فني يغطي الفترة ما بين 1973 الي 2016 و تعود اللوحات الي احد جامعي التحف الخاصين في ايطاليا . (أنسامد).



