عادة إفتتاح المتاحف في المناطق الصفراء والكولسيوم

(أنسامد) - يناير 13 - روما -
أنسامد - 13 يناير /كانون الثاني - قالت ألفونسينا روسا ، رئيسة
مجمع منتزه الكولوسيوم الأثري ، إن المدرج الروماني القديم
الأيقوني يستعد لإعادة افتتاحه يوم السبت 16 ينايرالجاري.
وصرح وزير الصحة روبرتو سبيرانزا ، اليوم الأربعاء ، إن الحكومة
تعتزم السماح للمتاحف والمواقع ذات الأهمية الثقافية بإعادة فتح
أبوابها في المناطق التي تعتبر" مناطق صفراء '' ، مما يعني أن خطر
الإصابة بفيروس كوفيد -19 معتدل.
كان قدتم إغلاق المتاحف الإيطالية أثناء الإغلاق الأولي لفيروس
كورونا وتم إغلاقها مرة أخرى عندما سيطرت الموجة الثانية من
كوفيد-19 في الجزء الثاني من العام الماضي. (أنسامد)