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عادة إفتتاح المتاحف في المناطق الصفراء والكولسيوم
    (أنسامد) - يناير 13 - روما - أنسامد - 13 يناير /كانون الثاني - قالت ألفونسينا روسا ، رئيسة مجمع منتزه الكولوسيوم الأثري ، إن المدرج الروماني القديم الأيقوني يستعد لإعادة افتتاحه يوم السبت 16 ينايرالجاري.

    وصرح وزير الصحة روبرتو سبيرانزا ، اليوم الأربعاء ، إن الحكومة تعتزم السماح للمتاحف والمواقع ذات الأهمية الثقافية بإعادة فتح أبوابها في المناطق التي تعتبر" مناطق صفراء '' ، مما يعني أن خطر الإصابة بفيروس كوفيد -19 معتدل.

    كان قدتم إغلاق المتاحف الإيطالية أثناء الإغلاق الأولي لفيروس كورونا وتم إغلاقها مرة أخرى عندما سيطرت الموجة الثانية من كوفيد-19 في الجزء الثاني من العام الماضي. (أنسامد)
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