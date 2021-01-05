احتفال لا بيفانا:استكشاف قرى السحرة في عيد الغطاس

أنسامد - 5 يناير/ كانون الثاني - رغم الإجراءات التي فرضها وباء كورونا، يمكن للإيطاليون الاستمتاع بمهرجان "لا بيفانا" الذي يوفر رحلة افتراضية إلى قرى السحرة، خلال عيد الغطاس، ابتداءا من غد، الأربعاء.



ولا بيفانا، وهو عيد اسطوري شعبي، يظهر سيدة عجوز توزع الهدايا على الأطفال عبر إيطاليا خلال عيد الغطاس، خلال ليلة الخامس من يناير.



الاحتفال يضم أفلام متحركة وعروض مباشرة وكذلك زيارات افتراضية إلى المتاحف والقرى الإيطالية ذات التاريخ الغريب، بديلة عن العروض الحقيقية التي كانت متوفرة خلال الأعوام الماضية ضمن هذه الفاعلية.



الاحتفال يضم أيضا لعبة "لا بيفانا"، التي اقترحها متحف التراث الصناعي في بولونيا، إضافة إلى عرض الفيلم الدنماركي مصنع الاحلام - الذي يحكي قصة خيالية عن الطفلة مينا.



إلى جانب ذلك، يمكن محبي هذا المهرجان رؤية عبر الانترنت، المقر الرسمي لـ "لا بيفانا" في أوربانيا، وهي بلدة وقاعة بين تلال مونفلترو، بجنوب وادي ميتاورو، حيث يمكنهم الاطلاع على أماكن أشهر الساحرات في العالم، إضافة إلى أكثر من 4 ألاف من الجوارب المعلقة في شوارع المركز التاريخي، والمشاركة في الألعاب، ومشاهدة عروض السفر.



المهرجان سيكون أيضا فرصة لاستكشاف القصص والأساطير والمعتقدات المرتبة بالمخلوقات الغامضة ذات القوى الخارقة، إضافة إلى السحرة، عبر القرى الإيطالية.



