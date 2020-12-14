إيطاليا:أوركسترا بادوا وفينيتو يحتفيان ببيتهوفن

أنسامد - 14 ديسمبر/ كانون الأول - تنظم أوركسترا مدينتي بادوا وفينيتو الإيطاليتين، حفلات موسيقية يشارك فيها العديد من عازفي البيانو الإيطاليين للاحتفاء بموسيقى العازف الألماني الشهير لودفيج فان بيتهوفن.



الأوركسترا ستنظم 5 حفلات موسيقية تحت عنوان "الخالد المحبوب" بين اليوم الأثنين 14 ديسمبر، وحتى الجمعة المقبلة 18 ديسمبر، وسيتم عرضهم على قناة راي 5.



فكرة الحفلات مستوحاة من رسالة الحب الشهيرة التي كتبها الملحن والموسيقار الألماني إلى "حبيبته الغامضة".



ووضع فكرة المشروع، المدير الموسيقي والفني لأوركسترا بادو وفينيتو، ماركو أنجيوس، وتم انتاجه بواسطة مؤسستي روفيجو ودي ريسباميو دي بادوا، وذلك للاحتفاء بهذه العبقرية الموسيقية بمناسبة مرور 250 عاما على ميلاده.



وضمن الحفلات، ستعزف فرقة نسائية متكاملة، لأول مرة على الإطلاق، مقطوعات لبيتهوفن في 16 ديسبمر الجاري، الذي يتزامن مع ذكرى ميلاده.



وسيجرى العزف، تحت إخراج ماركو إنجيوس، على مسرح فيردي في بادوا، حيث سيشارك في الحفلات، خمسة من أكبر عازفي البيانو الإيطاليين، وهم ليونورا أرميليني وجلوريا كامبانير وآنا ديريكو وماريا بيروتا وماريانجيلا فاكاتيلو.



