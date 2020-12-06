تراجع كبير في السياحة الايطالية بسبب كورونا

أنسامد - 6 ديسمبر/ كانون الأول - مع اقتراب عطلة عيد الميلاد وحظر التنقل بين المناطق حتى شهر يناير وقضاء العطلات في المدن محل الإقامة، من المتوقع أن تتراجع أعداد السياح 10.3 مليون سائح في المتشآت السياحية بين نهاية ديسمبر ويناير، أي 3.9 مليون سائح من الأجانب و 6.4 مليون سائح من الإيطاليين الذين كانوا سينفقون ما لا يقل عن 8.5 مليار دولار.



ووفقا لنقابة العاملين في قطاع السياحة والاتحاد العام الإيطالي للمؤسسات والأنشطة المهنية والعمالة الذاتية، كان الميل إلى السفر عند أدنى مستوياته على الإطلاق وتم تأجيل العطلات عمليًا إلى صيف 2021.



تنخفض قيمة المؤشر على مقياس من 0-100 بمقدار 5 نقاط أخرى في أكتوبر وتقف عند 39 نقطة، في أسوأ نتيجة على الإطلاق، بتراجع 31 نقطة مقارنة بشهر نوفمبر 2019.



حتى قبل تطبيق الاجراءات التقييدية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، كانت الموجة الثانية من الوباء بالنسبة لـ 88% ممن شملهم المسح تمثل "عائقا" في التخطيط للعطلات، مما أدى إلى إعلان 7 من كل 10 إيطاليين في نهاية نوفمبر عدم القيام بأي رحلات، على الأقل حتى نهاية يناير، مما أثر على التوقعات بحد أدنى من التعافي.



