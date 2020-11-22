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صيانة نافورة نبتون في فلورنسا
    أنسامد - 22 نوفمبر / تشرين الثاني - تبدأ في مدينة فلورنسا الايطالية اعتبارا من 23 نوفمبر الجاري عمليات صيانة واسعة في ساحة ديلا سنوريا لصيانة نافورة نبتون، المعروفة باسم بيانكون، وهي من أعمال بارتولوميو أماناتي.

    يأتي هذا في إطار خطة فصلية تتضمن تفريغ الخزان وتنظيفه وإزالة الرواسب من الأسطح الرخامية وفحص نظام التنقية واستخدام عناصر وقائية على الأسطح الرخامية وأخيرًا التعبئة الجديدة للمياه وتشغيل النافورة.

    وقالت بلدية فلورنسا إن أعمال الصيانة سوف تستغرق حوالي عشرة أيام عمل، ولكنها قد تختلف وفقًا لظروف الطقس في فلورنسا.

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