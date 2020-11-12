إيطاليا-كورونا:المتاحف الإيطالية تعود للعروض الرقمية

أنسامد - 12 نوفمبر/ تشرين الثاني - في الوقت الذي ينتظر الجمهور أن تفتح المتاحف الإيطالية أبوابها من أجل حضورهم لمعارضها الجديدة، اضطرت المتاحف العودة مجددا للعروض الرقمية كوسيلة لمواصلة نشاطها في ظل عودة انتشار وباء كورونا المستجد.



وفي مركز لويجي بيتشي للفن المعارض، تم نقل جميع الأنشطة إلى المنصات الرقمية بدءا من 10 نوفمبر. وسيبدا عرض برنامج "بيتشي أون" على الانترنت مع تقديم محادثات حية على منصة أون أير.



وفي مدينة بولزانو، تم الإعلان عن نقل معرض ويلي ذي كات الذي ينظمه ماسيمو بارتوليني ولوكا ترافيساني بين 13 نوفمبر و6 فبراير إلى الانترنت.



أما متاحف بالاتزو دي بيو في كاربي، فيستمر تقديم معرض "الوقاية خير من العلاج. برناردينو رامازيني (1633 - 1714)"، للاحتفاء بأول طبيب مهني على الانترنت حتى 6 يناير المقبل. المعرض يقدم فيلما عن تطور قطاع الطب في القرن السابع عشر ودور هذا الطبيب الذي أحدث ثورة في الممارسات الطبية في إيطاليا.

