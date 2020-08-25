إيطاليا:متحف نوفتشينتو في ميلان يستضيف معرض لأعمال جورزوني

أنسامد - 25 أغسطس/آب - ينظم متحف نوفتشينتو في مدينة ميلان، معرضا لأعمال الفنان الإيطالي فرانكو جورزوني، بدءا من 9 سبتمبر المقبل، والذي من المفترض أن يستمر حتى عيد الحب.



"الصورة المسروقة" التي تعد أحد أعمال الفنان الإيطالي، ستكون حاضرة في هذا المعرض، الذي ينفذه المتحف كجزءا من مشروعا مخصصا لفناني منتصف القرن الماضي.



المعرض الذي سيقام في الطابق الرابع من المعرض، سيضم أيضا الأعمال المتنوعة لجرزوني التي نفذها خلال أوائل السيتنات وحتى العقد الماضي، من بينها الرسومات والتضاريس الجدارية المتنوعة.



ويقوم فن جروزني على تشكيل الجدران القديمة، مثل الجدران المتقشرة الغنية بالجص والنتوءات والشقوق والخدوش، بالإضافة إلى قوالب الملح الصخري.



ويسمح هذا النسق الذي يستخدمه جروزني في إعادة البناء المتكرر للأعمال والتقاط صور لها، بالتعاون مع المصورين، لويجي جيري وفرانكو فاكاري.



ويستمر المعرض بعرض أخر أعمال جروزني الذي يحمل اسم "Glimpse"، وهي غرف صغيرة مبنية من مواد طباشيرية تطفو مثل الكتب المفتوحة، لكن الصور تبدو مخفية، أو بالأحرى "مسروقة".

