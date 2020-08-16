اغسطس يسجل افضل اسبوع للسياحة

أنسامد - 16 أغسطس /آب - سجلت الحركة السياحية في ايطاليا في شهر أغسطس الجاري أفضل أسبوع في فصل الصيف حتى الآن، الا أنها لا تزال بعيدة عن مستويات السنوات السابقة وغير كافية على الإطلاق لتعويض التراجع الذي شهدته خلال شهري يونيو ويوليو.



ووفقا للبيانات الصادرة عن اتحاد السياحة الإيطالي Assoturismo و رابطة الشركات الإيطالية العاملة في التجارة والسياحة والخدمات Confesercenti، فإن الاسبوع الذي انتهى في منتصف اغسطس سجلت المنشات السياحية حوالي 30 مليون ليلة مبيت، أي أقل بنسبة 10.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



كما تراجع معدل الانفاق أيضا لدى الافراد، حيث انخفض ​​متوسط انفاق الفرد بنسبة 27%. كما سجلت الليالي السياحية ما يقرب من 20 مليون ليلة مبيت في أماكن اقامة ثانوية وفي منازل الأصدقاء أو الأقارب، بسبب جائحة كورونا وتأثر الدخل الاقتصادي، وهو اختيار قام به حوالي ثلث الإيطاليين.



