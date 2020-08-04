افتتاح مرصد جليدي علي نهر فال سينيلز الجليدي

انسامد - 4 اغسطس - اب - تم افتتاح منصة و مرصد ايسمان اوتزي بيك التي يبلغ ارتفاعها 3،251 مترًا عن سطح البحر على نهر فال سينيز الجليدي ، وقد تم إنشاؤها على قمة جراوند ، والتي يمكن الوصول إليها الآن بسهولة من المحطة الجبلية للتلفريك ، ومن هنا يستمتع الزوار بإطلالة بانورامية على القمم العديدة بارتفاع ثلاثة آلاف متر .



تم تدشين البناء المصنوع من الفولاذ الكورتوني ، باللون البني المائلللاحمر ، اليوم بحضور نائب المحافظ أرنولد شولر والشماس من ميرانو والتر دي باولي.



وأوضح المهندس أندرياس بروفانتر مصمم المنصة ، وهي واحدة من أعلى المنصات في أوروبا انه تم وضع شق على سطح مساحته 70 مترًا مربعًا يحول نظر الزائرين نحو سيميلون، التي تم اكتشافهافي عام 1991 ، و اخذ المرصد اسم اوتزي من المومياء الجليدية الشهيرة.. لهذا السبب تم تسمية النظام الأساسي. .ايسمان اوتزي .



أوضح ميشيل إبنر ، رئيس تلفريك فال سيناليس الجليدي ، أنه بعد نهاية انشطة التزلج الصيفي قبل ثماني سنوات ، أرادت الشركة العمل عليفكرة جديدة لعودة الجاذبية المنحسرة عن النهر الجليدي.

