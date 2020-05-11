رحلةفي إيطاليا..قصص كاريكاتورية في المتاحف تحكي تاريخ البلاد

أنسامد- 11 مايو - آيار - أطلقت وزارة التراث الثقافي والانشطة والسياحة الإيطالية حملة رقمية تتضمن نشر قصص كاريكاتورية على مواقع المتاحف، تحكي تاريح الأراضي الوطنية، من خلال مجموعة مختارة من الملصقات التي جعلت إيطاليا دولة مشهورة حول العالم.



الحملة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسياحة، ومنظمة "نادي التجول الإيطالي" ومؤسسة أجمل القرى الإيطالية، تحت عنوان "رحلة في إيطالية من أجل صيف إيطالي"، تضمنت 51 قصة مصورة من انتاج الوزارة، تم نشرها على مواقع متاحف الدولة.



وتٌعد هذه الحملة هي الحلقة النهائية من سلسلة "قصص مصورة في المتاحف"، والتي تم إطلاقها خلال فترة الحجر المنزلي في إيطاليا منذ مارس الماضي.



