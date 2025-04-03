متحف كابوديمونتي يستعرض إرث كارلو ماراتي

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

متحف كابوديمونتي يستعرض إرث كارلو ماراتي

03 أبريل 2025, 09:28

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - أبريل 3 - روما - في 3 أبريل، يستضيف متحف كابوديمونتي حدثًا ثقافيًا مميزًا في إطار معرضه الجديد، الذي يُسلط الضوء على الفنان الإيطالي الشهير كارلو ماراتي (1625-1713).

ويتضمن المعرض تركيبًا فنيًا جديدًا في الغرفة 27، يعزز من قيمة التحفة الفنية "لوجيا مع حديقة"، التي رسمها ماراتي بالتعاون مع كريستيان بيرينتز، بالإضافة إلى أعمال نادرة أخرى حول نفس الموضوع.

يتزامن هذا الحدث مع تقديم دراسة علمية جديدة حول ماراتي، من إعداد الباحثة ستيلا رودولف (1942-2020) التي أكملتها سيمونيتا بروسبيري فالنتي رودينو.

هذه الدراسة تعد إسهامًا مهمًا في تسليط الضوء على دور ماراتي البارز في المشهد الفني في روما خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر والعقود الأولى من القرن الثامن عشر، وتعيد تقديمه كبطل فني في عصره.

ويؤكد آيك شميدت، مدير المتحف والغابة الملكية في كابوديمونتي، أن "تعزيز التراث الهائل لكابوديمونتي من خلال سرد قصصه ونشرها هو جوهر كل عمل"، مشيرًا إلى أن المتحف في هذا الموسم يعرض ثلاثة "ضيوف" فنيين مميزين (روبنز، باجيوني، وكاراتشي) في حوار مع مجموعات المتحف، بالإضافة إلى موقع الترميم الشفاف والفعاليات المجانية التي تنظمها جمعية أصدقاء كابوديمونتي.

هذه الفعالية ستجمع العديد من الشخصيات البارزة في مجال الفن والدراسات الأكاديمية، بما في ذلك ماريو إبيفاني من المعارض الوطنية للفنون القديمة في روما، ويوري بريماروسا، وريكاردو لاتوادا من جامعة كامبانيا فانفيتيلي، وسيمونيتا بروسبيري فالنتي رودينو من جامعة روما "تور فيرغاتا"، بالإضافة إلى مدير الجلسة فينسينزو ستانزيولا. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

09:24

ماتاريلا وكاريس: دعوة لرد أوروبي حازم على امريكا

14:18

ميلوني في زيارة إلى أورتونا ولاكويلا

09:29

ميلوني وسالفيني ينتقدان حكم المحكمة الفرنسية ضد مارين لوبان

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

09:24

ماتاريلا وكاريس: دعوة لرد أوروبي حازم على امريكا

14:18

ميلوني في زيارة إلى أورتونا ولاكويلا

09:29

ميلوني وسالفيني ينتقدان حكم المحكمة الفرنسية ضد مارين لوبان