متحف كابوديمونتي يستعرض إرث كارلو ماراتي

(أنسامد) - أبريل 3 - روما - في 3 أبريل، يستضيف متحف كابوديمونتي حدثًا ثقافيًا مميزًا في إطار معرضه الجديد، الذي يُسلط الضوء على الفنان الإيطالي الشهير كارلو ماراتي (1625-1713).ويتضمن المعرض تركيبًا فنيًا جديدًا في الغرفة 27، يعزز من قيمة التحفة الفنية "لوجيا مع حديقة"، التي رسمها ماراتي بالتعاون مع كريستيان بيرينتز، بالإضافة إلى أعمال نادرة أخرى حول نفس الموضوع.يتزامن هذا الحدث مع تقديم دراسة علمية جديدة حول ماراتي، من إعداد الباحثة ستيلا رودولف (1942-2020) التي أكملتها سيمونيتا بروسبيري فالنتي رودينو.هذه الدراسة تعد إسهامًا مهمًا في تسليط الضوء على دور ماراتي البارز في المشهد الفني في روما خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر والعقود الأولى من القرن الثامن عشر، وتعيد تقديمه كبطل فني في عصره.ويؤكد آيك شميدت، مدير المتحف والغابة الملكية في كابوديمونتي، أن "تعزيز التراث الهائل لكابوديمونتي من خلال سرد قصصه ونشرها هو جوهر كل عمل"، مشيرًا إلى أن المتحف في هذا الموسم يعرض ثلاثة "ضيوف" فنيين مميزين (روبنز، باجيوني، وكاراتشي) في حوار مع مجموعات المتحف، بالإضافة إلى موقع الترميم الشفاف والفعاليات المجانية التي تنظمها جمعية أصدقاء كابوديمونتي.هذه الفعالية ستجمع العديد من الشخصيات البارزة في مجال الفن والدراسات الأكاديمية، بما في ذلك ماريو إبيفاني من المعارض الوطنية للفنون القديمة في روما، ويوري بريماروسا، وريكاردو لاتوادا من جامعة كامبانيا فانفيتيلي، وسيمونيتا بروسبيري فالنتي رودينو من جامعة روما "تور فيرغاتا"، بالإضافة إلى مدير الجلسة فينسينزو ستانزيولا. (أنسامد).

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