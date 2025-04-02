رسم عملاق لوجه "ديفيد" في فلورنسا

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

رسم عملاق لوجه "ديفيد" في فلورنسا

بمناسبة الذكرى الـ550 لميلاد مايكل أنجلو

02 أبريل 2025, 10:33

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - أبريل 2 - روما - في إطار احتفالات الذكرى الـ550 لميلاد الفنان الشهير مايكل أنجلو، تم إبداع عمل فني استثنائي في ساحة سانتا كروتشي بمدينة فلورنسا، حيث تم رسم وجه تمثال "ديفيد" على الرصيف بحجم ضخم يبلغ 40 مترًا في 30 مترًا.

المشروع الذي صممه معرض نونفينيتو للفنون بقيادة الفنان توماسو بروجيني، تم تنفيذه بالتعاون مع الفنانة كوميكو سوزوكي، بالإضافة إلى مجموعة من الطلاب من مدرسة ألبرتي دانتي للفنون ومعهد بورتا رومانا للفنون.

هذا العمل الجماعي، الذي تميز باستخدام تقنيات مبتكرة مثل الماء والصباغ، أصبح علامة فارقة في الاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد مايكل أنجلو، ويعكس تفاعل الفن المعاصر مع التراث الفني العريق.

وبينما تمت عملية الرسم في يومي السبت 29 والأحد 30 من شهر مارس/آذار، أكدت دار أوبرا سانتا كروتشي على أهمية هذا المشروع، من خلال نشر صور العمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودعت الزوار والمقيمين في المدينة إلى مشاهدة العمل على أرض الواقع.

ويضيف هذا المشروع إلى القيمة الثقافية لفلورنسا، ويعزز مكانتها كمركز للفن والثقافة. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

09:29

ميلوني وسالفيني ينتقدان حكم المحكمة الفرنسية ضد مارين لوبان

15:21

أكثر من مليون شخص هاجروا من إيطاليا بين 2013 و2022

09:40

ميلوني تُشيد باتفاقية إدارة مراكز المهاجرين مع ألبانيا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

09:29

ميلوني وسالفيني ينتقدان حكم المحكمة الفرنسية ضد مارين لوبان

15:21

أكثر من مليون شخص هاجروا من إيطاليا بين 2013 و2022

09:40

ميلوني تُشيد باتفاقية إدارة مراكز المهاجرين مع ألبانيا