رسم عملاق لوجه "ديفيد" في فلورنسا

(أنسامد) - أبريل 2 - روما - في إطار احتفالات الذكرى الـ550 لميلاد الفنان الشهير مايكل أنجلو، تم إبداع عمل فني استثنائي في ساحة سانتا كروتشي بمدينة فلورنسا، حيث تم رسم وجه تمثال "ديفيد" على الرصيف بحجم ضخم يبلغ 40 مترًا في 30 مترًا.المشروع الذي صممه معرض نونفينيتو للفنون بقيادة الفنان توماسو بروجيني، تم تنفيذه بالتعاون مع الفنانة كوميكو سوزوكي، بالإضافة إلى مجموعة من الطلاب من مدرسة ألبرتي دانتي للفنون ومعهد بورتا رومانا للفنون.هذا العمل الجماعي، الذي تميز باستخدام تقنيات مبتكرة مثل الماء والصباغ، أصبح علامة فارقة في الاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد مايكل أنجلو، ويعكس تفاعل الفن المعاصر مع التراث الفني العريق.وبينما تمت عملية الرسم في يومي السبت 29 والأحد 30 من شهر مارس/آذار، أكدت دار أوبرا سانتا كروتشي على أهمية هذا المشروع، من خلال نشر صور العمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودعت الزوار والمقيمين في المدينة إلى مشاهدة العمل على أرض الواقع.ويضيف هذا المشروع إلى القيمة الثقافية لفلورنسا، ويعزز مكانتها كمركز للفن والثقافة. (أنسامد).

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