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سافوي يحدد سقفًا للزوار في فيناريا ريالي لضمان تجربة مثالية

01 أبريل 2025, 09:43

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 1 - روما - أعلن اتحاد المساكن الملكية في سافوي عن اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة لضمان أفضل تجربة لزوار فيناريا ريالي خلال فترة الربيع.

ففي ظل الإقبال الكبير الذي شهدته المنطقة مؤخرًا، حيث تم تسجيل نحو 50 ألف سائح بين 24 و30 مارس، تقرر تحديد سقف للزوار خلال الفترة من 1 أبريل حتى 6 أبريل، وذلك من أجل تحسين إدارة الزيارة في المجمع وضمان الاستمتاع الكامل بحدائق بستان الكرز.

ابتداءً من الثلاثاء 1 أبريل وحتى الأحد 6 أبريل، سيقتصر عدد الزوار اليومي على 10 آلاف شخص فقط، مع ضرورة الحجز المسبق عبر الإنترنت يومي السبت والأحد. هذا الإجراء يهدف إلى التحكم في تدفق الزوار وضمان تخصيص الوقت الكافي لكل فرد للاستمتاع بالحدائق والمرافق الأخرى.

ويؤكد الاتحاد أن ساعات العمل الممتدة للحدائق ستظل سارية حتى الساعة 8 مساءً طوال هذه الفترة، مما يتيح للزوار الاستمتاع بمزيد من الوقت في الاستكشاف. ومع ذلك، أشار الاتحاد إلى أن هذه الأحكام مرتبطة باستمرارية أزهار الكرز، مما يعني أنه لا يمكن ضمان مدة محددة لهذه الظاهرة الطبيعية الرائعة.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة للمحافظة على التنوع الطبيعي في المنطقة وضمان أفضل تجربة سياحية ممكنة، مع إتاحة الفرصة للزوار للاستمتاع بمنظر أزهار الكرز الفاتن في أجواء من التنسيق والتنظيم المتميز. (أنسامد).

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