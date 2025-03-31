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كشف جمال إيطاليا بالدراجة:مسارات سياحية بين الطبيعة والتاريخ

31 مارس 2025, 09:02

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 31 - روما - في فصل الربيع، يُعتبر ركوب الدراجة الطريقة المثلى لاكتشاف المناظر الطبيعية الخلابة والتعرف على تاريخ المدن والقرى الإيطالية.

وبينما يترقب عشاق السياحة بالدراجات فعاليات معرض السياحة بالدراجات، الذي تنظمه بيكونوميست في بولونيا من 4 إلى 6 أبريل، نقدم لكم ثلاثة مسارات سياحية مثالية لاستكشاف مناطق إيطالية متنوعة تجمع بين جمال الطبيعة والأنشطة الثقافية، مع الحفاظ على البيئة.

ويعد مسار Ciclovia del Sole الممتد من ميراندولا إلى بولونيا الخيار المثالي للمبتدئين. يمتد الطريق الذي يمر عبر سكة حديدية سابقة بين فيرونا وبولونيا، ليعرض للمسافرين مشاهد طبيعية رائعة، من الحقول المزروعة والممرات المائية إلى القرى الصغيرة. بالإضافة إلى المناظر الساحرة، يتيح لك هذا المسار فرصة اكتشاف المأكولات التقليدية التي تشتهر بها منطقة إميليا، مثل التورتيليني واللحوم المدخنة، مما يجعل الرحلة تجربة طعام لا تُنسى.

أما المهتمين بالجمع بين الرياضة والثقافة، يعد مسار حلقة بيروجيا هو الخيار المثالي ويمتد الطريق على مسافة 38 كم مع فارق ارتفاع 906 متر، ويتيح للراكب استكشاف مدينة بيروجيا التاريخية وسط الطبيعة الجميلة.

على طول الطريق، سيكتشف المسافر معالم شهيرة مثل نافورة ماجوري وكاتدرائية سان لورنزو، فضلًا عن حصون وساحات المدينة التي تعكس تاريخًا عريقًا يعود لعدة قرون.

ويتمثل التحدى الحقيقي، فى مسار دورة حدائق كالابريا في رحلة مليئة بالمغامرة عبر 545 كم من المناظر الجبلية الخلابة. يتنقل هذا المسار عبر أربع حدائق وطنية، حيث يعبر الغابات والقرى الصغيرة ويقدم مناظر بانورامية رائعة. بجانب الطبيعة الخلابة، ت قدم كالابريا أيضًا مجموعة من الأطعمة التقليدية مثل الجبن المحلي واللحوم المدخنة، مما يجعل هذه الرحلة فرصة فريدة للتعرف على ثقافة المنطقة من خلال المأكولات الأصيلة.

تعد هذه المسارات الثلاثة نماذج رائعة للسياحة البيئية، حيث تتيح للمسافرين فرصة استكشاف طبيعة إيطاليا وموروثاتها الثقافية دون التأثير سلبًا على البيئة. إنها دعوة لاكتشاف إيطاليا بطرق جديدة ومثيرة، حيث يمكن للمسافرين التمتع بتجربة سياحية بطيئة تجمع بين الرياضة، الثقافة، والمأكولات المحلية. (أنسامد).

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