عدد قياسي لزوار متحف ميرامار العام الماضي

(أنسامد) - مارس 29 - روما - حقق متحف ميرامار في عام 2024 أرقامًا قياسية في عدد الزوار، حيث بلغ عدد التذاكر التي تم بيعها خلال العام الماضي 404785 تذكرة، مقارنة بـ 343927 تذكرة في 2023، رغم الأضرار التي لحقت بالمدخل الرئيسي بسبب العاصفة التي ضربت منطقة فريولي فينيتسيا جوليا في نوفمبر 2023.إضافة إلى ذلك، تم تسجيل 2767 زائرًا للمطابخ القديمة "كاستليتو"، ليصل العدد الإجمالي إلى 407552 زائرًا، بزيادة قدرها 18.49% مقارنة بالعام السابق. كما شهدت الحديقة التاريخية زيادة في عدد الزوار أيضًا، حيث بلغ عددهم 1,06 مليون زائر مقارنة بـ 1,03 مليون زائر في 2023.تأتي هذه الأرقام ضمن عرض إحصائيات شبكة المتاحف الوطنية الجديدة في منطقة فريولي فينيتسيا جوليا (منذ 2024)، والتي تشمل بالإضافة إلى متحف وحديقة قلعة ميرامار، المتاحف الأثرية الوطنية في أكويليا وتشيفيدالي، ومتحف الآثار البحرية الذي سيُفتتح في جرادو.(أنسامد).

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