إعلان عن مشروع تجديد مصنع مسحوق البوربون الملكي في سكافاتي

(أنسامد) - مارس 28 - روما - أعلنت الحديقة الأثرية في بومبي بالتعاون مع وكالة الممتلكات الحكومية وبلدية سكافاتي عن نشر إعلان العطاء للامتياز المؤقت على جزء كبير من مصنع مسحوق البوربون الملكي في سكافاتي، في ساليرنو.ويمثل هذا الإعلان خطوة هامة نحو تطوير أحد المواقع التاريخية المميزة وتحويله إلى مركز ثقافي وسياحي حيوي في قلب منطقة كامبانيا.يهدف المشروع الذي يستهدف جزءًا من المصنع التاريخي والذي يمتد على مساحة تقدر بحوالي 4.6 هكتار، إلى إعادة فتح المكان المغلق منذ فترة طويلة للزوار، تمهيدًا لإعادة تطويره بما يتماشى مع المهمة العلمية والثقافية للحديقة.كما يشمل المشروع تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة مثل المعارض الفنية، الفعاليات الثقافية والرياضية، مهرجانات الطعام والنبيذ، فعاليات الزهور والمشاتل، السينما في الهواء الطلق، والحفلات الموسيقية، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية أخرى تهدف إلى جذب الزوار من مختلف الفئات.يُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز الموقع ليصبح أحد أبرز الوجهات السياحية والثقافية في المنطقة، خاصةً أن الموقع يقع في مكان استراتيجي بين نابولي وساليرنو، وعلى بعد خطوات من الحديقة الأثرية الشهيرة في بومبي. ويعد الموقع، الذي يمتد على 29000 متر مربع مغطى، ملائمًا لتحويله إلى وجهة سياحية بيئية وثقافية وعلمية.يمثل هذا المشروع جزءًا من رؤية استراتيجية تنموية مستدامة تهدف إلى استثمار الأصول العقارية للدولة وتعزيز قيمة الممتلكات الثقافية. يأتي هذا في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تمثل قوة دافعة للتنمية الإقليمية. كما يتماشى المشروع مع الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز التراث الثقافي وتحفيز السياحة المستدامة في المنطقة.وقد تم توقيع اتفاقيات شراكة مع مجموعة من الجهات المحلية والإقليمية مثل منطقة كامبانيا، هيئة الحديقة الإقليمية لحوض نهر سارنو، جامعة ساليرنو وبلدية سكافاتي، في إطار خطة لتطوير المنطقة وتعزيز التواصل بين المجتمع المحلي والمناطق السياحية المحيطة.(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA