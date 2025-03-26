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فعاليات "أيام الربيع" تستقطب 400,000 زائر

26 مارس 2025, 09:36

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 26 - روما - تمكّنت فعاليات "أيام الربيع" من جذب 400,000 زائر في نسختها الثالثة والثلاثين، التي نظّمها الصندوق الإيطالي للبيئة (FAI) احتفالًا بالذكرى الخمسين لتأسيسه.

شهدت هذه الفعاليات التي أقيمت خلال عطلة نهاية الأسبوع، فتح 750 موقعًا في 400 منطقة مختلفة للزوار، وهي مواقع فنية وبيئية تعدّ من الكنوز التي عادة ما تكون مغلقة أمام الجمهور.

تُعدّ "أيام الربيع" من أبرز الفعاليات التي تنظمها الجمعية سنويًا منذ عام 1993، وتُعتبر الحدث الأهم بالنسبة لها، حيث تسعى من خلاله للحفاظ على التراث الثقافي والمناظر الطبيعية الفريدة في إيطاليا.

تُعدّ المشاركة الفعالة للمتطوعين، الذين بلغ عددهم 350 من مختلف الوفود والمجموعات التابعة للصندوق الإيطالي للبيئة، من العوامل الرئيسية التي ساعدت في تنظيم الحدث، حيث قام المتطوعون - بمن فيهم طلاب تم تدريبهم كمرشدين سياحيين - بالإشراف على الجولات.

من بين أبرز المواقع التي شهدت إقبالاً كبيرًا، كان "تشيرتوزا دي بارما" الذي يعود للقرن الثالث عشر، يليه "قصر كليريتشي" في ميلانو، ثم "ضريح شيليزي" في نابولي. أما بالنسبة للمواقع المفتوحة للجمهور، فكانت "فيلا نيكي كامبيجليو" في ميلانو الأكثر شعبية.

شملت الفعالية هذا العام مواقع متنوعة، بدءًا من المعالم المعمارية الحديثة مثل "برج ليبسكيند" في ميلانو، وصولاً إلى المواقع التاريخية مثل "قلعة سفيفو" في برينديزي، و"القصر الملكي" في تورينو، و"قصر فارنيزي" في روما. كما شملت الجولات الطبيعية مناظر خلابة مثل "جولا ديل بوتاتشيوني" في أومبريا و"كالانكي دي أليانيلو" في أليانو. (أنسامد).

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