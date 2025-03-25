كورنيش نيللا: معرض فني يجمع بين التاريخ والفن في متاحف كاربي

(أنسامد) - مارس 25 - روما - يفتتح معرض "كورنيش نيللا" في متاحف بالازو دي بيو في مدينة كاربي، في الفترة من 29 مارس حتى 6 يناير، ليأخذ الزوار في رحلة فنية وتاريخية لا مثيل لها.المعرض يقدم مجموعة مختارة من اللوحات التي تمتد من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر، ويُبرز التراث الفني والتاريخي بأسلوب مبتكر، حيث يتم ربط كل عمل فني بقصته الخاصة وعناصره المميزة.يتناول المعرض موضوعات متنوعة تتراوح بين الشخصيات التاريخية، والمدن، والقصص التي تنبض بالحياة داخل اللوحات. يُظهر المعرض كيف أن التفاصيل الصغيرة في كل عمل - مثل الأزياء والموسيقى والألوان وعلوم الطب - تروي قصصًا حية تتجاوز مجرد التفسير البصري.تركز المعروضات بشكل خاص على تسليط الضوء على الإبداع الفني والعلمي، وتعرض اللوحات من مجموعة متاحف كاربي بطريقة تتيح للزوار فهمًا أعمق للتراث الثقافي. ومن خلال ذلك، يقدم المعرض نهجًا علميًا متجددًا في تفسير الفن، ويشجع الزوار على تأمل التفاصيل التي قد تكون غائبة عن المشاهد العادي.ولمزيد من التفاعل، يتم مرافقته بمنطقة وسائط متعددة حيث يمكن للزوار استكشاف التراث الفني للمتحف بشكل تفاعلي. كما يتضمن المعرض منطقة لعب مخصصة للأطفال الصغار، مما يضمن تجربة فنية ممتعة لجميع أفراد العائلة. (أنسامد).

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