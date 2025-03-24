إعادة افتتاح منتزه كورونيني كرونبيرج في جوريتسيا بعد ترميمه

(أنسامد) - مارس 24 - روما - تم افتتاح منتزه كورونيني كرونبيرج، والذي يعد بمثابة واحة تاريخية في جوريتسيا، مجددًا للجمهور في 22 مارس بعد انتهاء أعمال الترميم والتجديد التي خضع لها.يعد منتزه كورونيني كرونبيرج، الذي أُنشئ في أواخر القرن التاسع عشر تحت إشراف الكونت ألفريدو كورونيني، بمثابة واحة تاريخية في قلب جوريتسيا، تمتد على مساحة خمسة هكتارات بمستويات ارتفاع مختلفة.خضعت الحديقة لسلسلة من أعمال الترميم وإعادة التطوير، بتمويل قدره 1.7 مليون يورو تم الحصول عليها من خلال برنامج الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود.تتداخل في الحديقة المساحات الخضراء مع المنحوتات، والسلالم، والتراسات، والبرجولات، والنوافير، والمسطحات المائية. وقد ساعدت أعمال التطوير على استعادة الخصائص الأصلية للحديقة المتوسطية والمناظر الطبيعية.كما تم ترميم المسارات، والتحف المعمارية، والجدران، بالإضافة إلى تحسين الإضاءة والإشارات. ومن المخطط إضافة أدوات ومسارات تفاعلية جديدة. (أنسامد).

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