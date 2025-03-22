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معرض عن بيترو بيلوتي في معارض الأكاديمية

22 مارس 2025, 08:20

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 22 - روما - تستضيف معارض الأكاديمية في مدينة البندقية الإيطالية، معرضا كبيرا عن الفنان الإيطالي بيترو بيلوتي وأعمال القرن السابع عشر في الفترة من 19 سبتمبر القادم إلى 18 يناير 2026.

يقدم المعرض، الذي يقام تحت رعاية فرانشيسكو تشيريتي وميشيل نيكولاتشي وفيليبو بياتزا، للجمهور سلسلة أعمال للرسام بيلوتي (1625-1700)، الذي قضى معظم حياته المهنية في البندقية.

يركز المعرض على كيفية تطور أسلوب جديد في تفسير مواضيع ورموز العصر الباروكي في البندقية في منتصف القرن السابع عشر.

ويضم المعرض أعمالاً مستعارة من متاحف عالمية وإيطالية، مثل متحف برادو في مدريد، ومتحف تاريخ الفن في فيينا، ومتحف شتوتغارت، ومتحف دالاس للفنون، ومعارض أوفيزي، وقلعة سفورزيسكو في ميلانو.

(أنسامد).

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