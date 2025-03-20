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إيطاليا: ليفورنو على رأس الوجهات السياحية التقليدية

20 مارس 2025, 08:47

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 20 - روما - مع قدوم الربيع، يصبح الوقت مثاليًا لاكتشاف المدن الأوروبية التي تتألق في هذا الموسم الجميل.

الهواء المعتدل والأيام الأكثر إشراقًا تدعوك للتمتع بجولات سيرًا على الأقدام أو بالدراجة عبر شوارعها، لتكتشف المعالم الأثرية والأسواق التقليدية وحدائق الزهور.

من تولوز الفرنسية إلى ليفورنو الإيطالية، ومن لشبونة البرتغالية إلى وجهات أخرى، دعونا نأخذك في جولة لا تُنسى.

تأتى مدينة ليفورنو الإيطالية على رأس قائمة وجهات السياحة التقليدية،فهى تقدم سحرًا فريدًا بعيدًا عن الزحام. في هذا المكان الساحر الواقع في توسكانا، يمكنك اكتشاف المعالم التاريخية مثل Terrazza Mascagni، المشهورة بأرضيتها المربعة باللونين الأبيض والأسود، والتي تطل على البحر.

خلال عصر النهضة، توسعت المدينة عبر المياه وأصبحت تُعرف بـ "فينيسيا الجديدة"، مع قنواتها القديمة التي كانت تستخدم لنقل البضائع من الميناء إلى أقبية المباني.

اليوم، يمكن للزوار الاستمتاع بجولة بالقوارب في هذه الممرات التاريخية. ولتجربة ثقافية فريدة، لا تفوت Effetto Venezia، المهرجان الفني الذي يُنظم سنويًا في نهاية يوليو وبداية أغسطس.

(أنسامد).

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