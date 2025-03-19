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معرض "أمنحك اللجوء" في مهرجان الثقافة في رافينا

رؤية إنسانية لشجاعة الصحفيين في غزة

19 مارس 2025, 08:01

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 19 - روما - تستضيف مدينة رافينا الإيطالية، ضمن فعاليات مهرجان الثقافة، معرضًا فوتوغرافيًا بعنوان "أمنحك اللجوء"، الذي يسلط الضوء على حقوق الإنسان وأهمية حماية كرامة الأفراد في ظل الصراعات المسلحة. سيُعرض المعرض في الفترة من 7 أبريل إلى 30 يونيو، حيث يزين ملصقات كبيرة ومتوسطة الشوارع الرئيسية في المدينة، مُستعرضة صورًا قوية تُظهر قصص المقاومة والأمل في غزة.

المعرض، الذي نظمه المصور باولو باترونو، يُستمد من قصيدة تحمل نفس الاسم للكاتبة والشاعرة الفلسطينية هبة أبو ندى، التي قُتلت في أكتوبر 2023 خلال القصف في خان يونس.

ويتمثل المعرض في أعمال ستة مصورين صحفيين هم: شادي الطباطبائي، مهدي زعرب، محمد حجار، سعيد محمد جرس، عمر نعمان اشتيوي، وجهاد الشرفي. هؤلاء المصورون ليسوا مجرد ناقلين للصور، بل هم أنفسهم جزء من القصة الإنسانية التي يوثقونها في غزة، حيث يواجهون المخاطر ويعرضون حياتهم لتسليط الضوء على الواقع المرير.

ويؤكد شادي الطباطبائي، أحد المصورين المشاركين، قائلًا: "في غزة، حيث تتداخل لحظات الحياة والموت، كل صورة هي شهادة، وكل لحظة هي نبضة قلب. هذه الصور تُعبر عن النضال والتضحية والأمل الذي لا ينطفئ".

بالإضافة إلى المعرض الخارجي في الشوارع، ستُعرض الصور أيضًا في قاعات المدينة ومكاتب المنظمات التي ترغب في الانضمام إلى الحملة الإعلامية. يُعد هذا المعرض فرصة للتأمل الجماعي في التحديات التي يواجهها الصحفيون الفلسطينيون، ومشاركة قصصهم القوية مع العالم.

(أنسامد).

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