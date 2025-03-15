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افتتاح أول متحف للحواس في ميلانو

15 مارس 2025, 09:06

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 15 - روما - تشهد مدينة ميلانو افتتاح أول متحف للحواس في إيطاليا، والذي يعد بمثابة تجربة فريدة تهدف إلى تغيير طريقة إدراكنا للأشياء من خلال الحواس المختلفة.

يتضمن المتحف غرفًا وأعمالا تثير الحواس، مثل غرفة لاختبار الإحساس بالتوازن، وأطعمة تتغير نكهاتها وفقًا للهواء المحيط في المكان.

جاءت فكرة المتحف مستوحاة من تجربتين مماثلتين في بوخارست وبراغ، لكن بشكل جديد. من المقرر أن يفتح المتحف الذي يقع في منطقة بورتا جاريبالدي، أبوابه أمام الجمهور يوم السبت 15 مارس.

تم تأسيس المتحف على يد نفس مؤسسي متحفي براغ وبوخارست، وهم من سلوفينيا وكرواتيا حيث قرروا الاستثمار أيضًا في إيطاليا.

يمتد مسار المتحف عبر على ثلاثة طوابق ويهدف إلى تحفيز الحواس وتعزيزها من خلال العديد من الأنشطة. هناك أيضًا ألعاب ذهنية لتدريب العقل وأنشطة تعليمية للمدارس. (أنسامد).

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